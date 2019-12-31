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Yaptırmayan yandı! Yarından itibaren cezası 776 TL

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 776 lira olarak uygulanacak. Ceza şu an için 625 lira olarak uygulanıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi

DENETİMİ KİMLER YAPIYOR?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor. Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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Yorumlar

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Metin - cezaları yazmak türkiyede en önemli gazete haberi olmuş şu ceza bu kadar şu kadar arttı yapmayan yanar bu resmen halkı tedirgin ve tehdit vari yapan haberciliktir yazık ülkem ekonomik kriz ve intiharlar ülkesi olmuş sizin haberinize bakın vicdan yoksunları.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 14:40

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