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Ünlü: Görmeden arabanın siparişini veren tek il başkanıyım

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında yerli otomobille ilgili olarak, “Ben arabayı görmeden sevdim” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin il binasında açıklama gerçekleştiren Ünlü, “Acısıyla tatlısıyla, bir yılı daha geride bırakıyoruz. Türk Milleti 2019’da varlık ve birlik mücadelesini gerçekleşmiştir. Bazı odaklar şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Karanlık teşebbüslerde kaygı verici artışlar yaşanmıştır. Cumhurbaşkanına yapılan saldırılar 2019’da da sahne almıştır. Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmıştır. Kaos bekçilerinin ezberleri bozulmuştur. CHP’sinden, HDP’sine, PKK’sından FETÖ’süne alayı çılgına dönmüştür. Korkunun ecele faydası yoktur. CHP Diriliş hareketinden rahatsızdır. Karanlık çevreler dikte etmiş görevli muhalefet seslendirmiştir” dedi.

“YENİ YILINI KUTLUYORUZ”

“Muhalefet partileri zillet şemsiyesi altında buluşmuşlardır” ifadelerinde bulunan Ünlü, “Bu muhalefet anlayışı ülkemiz adına bir talihsizliktir. Yerel seçimlerde elde ettikleri sonuçları yanlış tahlil eden CHP ve yedeklerinin yüzleri ortaya çıkmıştır. Türk Milleti 2020 yılına umutla bakmaktadır. Türk düşmanları kardeşlik hukukumuzu bozamayacaktır. 2020’de Türkiye gücüne güç katacaktır. Cumhur İttifakı’nın vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaatindeyiz. Türk ve İslam aleminin yeni yılını kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

“CHP İLE HDP KOL KOLA GİRİYOR”

Kanal İstanbul itiraz dilekçeleri hakkında konuşan Ünlü, “Cumhur İttifakı ülkemizi lider ülke vizyonuna yönelik çalışmalarına devam edecektir. 2019’un enleri Kocaeli’de Kocaelispor ve tramvaydır. Bunların mimarı da Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dır. Türkiye’deki enler ise silah sanayisindeki gelişmeler ve yerli arabadır. Bu bir İstiklal Savaşı’dır. Kanal İstanbul ile iklimler değişecek ama bu milletin makus talihi de değişecek. Kanal İstabul’u anlamayanlar itiraz edebilirler. CHP liderliğinde toplanan gruplar arasında HDP’nin ne işi var. CHP ile HDP’nin kol kola girerek Kanal İstanbul’a itiraz etmesine çok şaşırmadık. Lütfü Türkkan’ın da yerli otomobile muhalefet etmiş, şaşırdık mı? Tabi ki hayır.  Doğruları eleştiren tek muhalefet bu zillet ittifakıdır” dedi.

“BEN ARABAYI GÖRMEDEN SEVDİM”

Yerli otomobil hakkında konuşan Ünlü,  “Yerli otomobil ilimizde tanıtıldı. Kocaeli önemli bir ildir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizden özür dileyerek diyorum ki arabanın tanıtımı yapılmadan araba siparişi veren dünyadaki tek il başkanıyım. Ben arabayı görmeden sevdim. O arabayı gördükten sonra herkes araç siparişi vermiştir. MHP İl Başkanı Cumhur İttifakı’na güvendiği ve arabanın çok güzel olduğunu bildiğim için siparişler gündeme geldiğinde bu ayrıcalığın dikkate alınacağını düşünüyoruz. Bu otomobil Cumhur İttifakı’nın dünyaya baş kaldırışıdır” şeklinde konuştu.

Bugün 14:38 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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Delidolu - ya sen önxe etrafındakilre olan borc lareını öde bu kadarında pess ya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 14:49

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