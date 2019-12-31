Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:45 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:49 TSİ

Her yere 'Gülümse' pankartı asanlar İzmit'i gözyaşlarına boğdu

İzmit Belediyesi’nde dünden beri yaşanan işten çıkarmalarla ilgili AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney açıklama yaptı.
mask

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirerek, “Her yere “Gülümse” pankartı asanlar İzmit’e sadece gözyaşı ve acı getirmiştir” dedi. Güney açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmit Belediyesinde göreve geldiği günden bu yana mobing ve tehditlerle çalışanların sendikalarını değiştiren, kafasına koyduğunu iftira ve karalamalarla basın ve kamuoyu önünde onurlarıyla oynayarak işten çıkaran Başkan Kaplan, yeni yıla girmemize saatler kala aralarında 13-14 yıllık çalışanların da bulunduğu onlarca kişiyi aynı anda kapının önüne koymuştur.

Artık çok iyi biliyoruz ki, kuzuyu yemeyi kafasına koyan bir kurt gibi, işten atacağı veya yapmayacağı her işe önce bir kılıf uyduranların, bugün bu işten çıkarılanlar hakkında ortaya attığı iddia ve gerekçeler bizce yok hükmündedir.

Seçim döneminde “çalışanlara dokunmayacağım, alın teri nedir bilirim diyenler” bugün gözünü kırpmadan kıdemine, yaptığı hizmete bakmadan bir kalemde üzerlerini çizmektedir.

Her yere “Gülümse” pankartı asanlar İzmit’e sadece gözyaşı ve acı getirmiştir.

Garibana gelince para bulup yardım yapamayanlar, yılbaşı kutlamaları için kesenin ağzını açmaktan geri kalmamıştır.

İzmit’e çam ağacı, milletimizin ocağına incir ağacı dikmiştir.

Anlaşılan İzmit, hiçbir dönem görmediği acılara gebedir.

Buradan belirtmek isterim ki, işten çıkarılan çalışanların hak arama mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP İlçe Kongresi’nde İYİ Partililer salonu terk etti mask
CHP İlçe Kongresi’nde İYİ Partililer salonu terk etti
MHP İzmit adayı belli oldu! mask
MHP İzmit adayı belli oldu!
Tamyüksel'den yılbaşı mesajı: İyi bir gelecek için mücadele vereceğiz mask
Tamyüksel'den yılbaşı mesajı: İyi bir gelecek için mücadele vereceğiz
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi mask
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi
CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan mask
CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan
İzmit'in İYİ’lerine Terzibayırı’ndan 50 üye mask
İzmit'in İYİ’lerine Terzibayırı’ndan 50 üye
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL