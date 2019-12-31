Her yere 'Gülümse' pankartı asanlar İzmit'i gözyaşlarına boğdu

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirerek, “Her yere “Gülümse” pankartı asanlar İzmit’e sadece gözyaşı ve acı getirmiştir” dedi. Güney açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmit Belediyesinde göreve geldiği günden bu yana mobing ve tehditlerle çalışanların sendikalarını değiştiren, kafasına koyduğunu iftira ve karalamalarla basın ve kamuoyu önünde onurlarıyla oynayarak işten çıkaran Başkan Kaplan, yeni yıla girmemize saatler kala aralarında 13-14 yıllık çalışanların da bulunduğu onlarca kişiyi aynı anda kapının önüne koymuştur.

Artık çok iyi biliyoruz ki, kuzuyu yemeyi kafasına koyan bir kurt gibi, işten atacağı veya yapmayacağı her işe önce bir kılıf uyduranların, bugün bu işten çıkarılanlar hakkında ortaya attığı iddia ve gerekçeler bizce yok hükmündedir.

Seçim döneminde “çalışanlara dokunmayacağım, alın teri nedir bilirim diyenler” bugün gözünü kırpmadan kıdemine, yaptığı hizmete bakmadan bir kalemde üzerlerini çizmektedir.

Her yere “Gülümse” pankartı asanlar İzmit’e sadece gözyaşı ve acı getirmiştir.

Garibana gelince para bulup yardım yapamayanlar, yılbaşı kutlamaları için kesenin ağzını açmaktan geri kalmamıştır.

İzmit’e çam ağacı, milletimizin ocağına incir ağacı dikmiştir.

Anlaşılan İzmit, hiçbir dönem görmediği acılara gebedir.

Buradan belirtmek isterim ki, işten çıkarılan çalışanların hak arama mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."