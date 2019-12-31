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Ellibeş'ten yeni yıl mesajı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ellibeş, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi anlara tanıklık ettiğimiz, özellikle son haftalarında ilimiz marka değeri açısından da çok önemli olaylara şahit olduğumuz bir yılı geride bırakıyoruz. Türkiye, bölgesinde tam bağımsız geleceğine yön veren bir ülke konumunda olduğunu tarih boyunca olduğu gibi geride bıraktığımız yıl içinde de bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Yerli ve milli üretimi öne alan projeleri tek tek hayata geçirerek, gelecek adına bu yükselişin devamı noktasında kararlılığını ortaya koydu. Yeni yılın ülkemiz ve ilimiz adına çok daha verimli geçeceğine inanıyorum. Başta Kanal İstanbul Projesi olmak üzere ülkemizi çok farklı konumlara yükseltecek çalışmaların yeni yıl ile birlikte kararlılıkla hayata geçmeye başlayacağına inancımız tamdır. Kocaeli’de de başta Kocaelispor’umuzun şampiyonluğu olmak üzere, şehrimizin marka değerini artıracak projelerin hız kazanacağına inanıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretleriyle Bakanlığa devredilen Gebze Metro Projemizin, Bakanlıktan devralınan Fuar Alanı Projesinin, Kuruçeşme yönüne devam eden tramvay projesinin, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinin yer alacağı hizmetle dolu bir yılın bizi beklediğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin yeni yılını tebrik ediyor, insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Doğu Türkistan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun bütün baskı ve işkencelerin son bulmasını, savaşların, çatışmaların sona ermesini Rabbimden niyaz ediyorum."

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