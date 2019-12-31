CHP'de flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olmak için Başiskele ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İrfan Keskin, CHP-İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ çerçevesinde, İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi gerekçesiyle aday gösterilmemişti. Keskin, CHP’nin kongre takviminin açıklanmasının ardından Başiskele ilçesi için göreve tekrar aday olduğunu duyurmuştu. Ancak İrfan Keskin, gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu.

“BİR ABİLİK YAP DEDİLER”

Keskin yaptığı açıklamada, “Adaylığımı geri çektim. 3 gün önce bu kararı verdim. Başiskele’de 2 adaylı kongre biraz sıkıntı yaratıyor açıkçası ama neticede hepsi arkadaşımız, dostumuz. Arkadaşlarımız geldi ‘bir abilik yap’ dediler. Ben de arkadaşlara ‘tamam’ dedim. Zaten bu görevi yaptım. Yapmadan önce de birçok şeyi yan yana getirdiniz. Tekrar talip olma sebebimiz de buradaki yapıyı yeniden canlandırmak ve yarım kalan mevzuları devam ettirmekti” dedi.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN DEDİM”

“Anıl arkadaşımıza fırsat verelim dedik” diyen Keskin, “Arkadaşlarımız da yarım kalan mevzulara biz devam edeceğiz, bayrağı daha ileriye taşımak için de mücadelemizi en üst seviyede yapacağız dediler. Ben de kanaat getirerek, ‘yolunuz açık olsun’ dedim Anıl arkadaşımıza bir fırsat verelim dedik. En iyi şekilde de bu şeyi yapacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.