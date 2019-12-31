Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:20 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:23 TSİ

CHP'de flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

CHP Başiskele İlçe Kongresi öncesi adaylığını duyuran eski ilçe başkanı İrfan Keskin, adaylığını geri çektiğini duyurdu. Keskin gazetemize yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımız geldi ‘bir abilik yap’ dediler. Ben de arkadaşlara ‘tamam’ dedim. Zaten bu görevi yaptım” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olmak için Başiskele ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İrfan Keskin, CHP-İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ çerçevesinde, İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi gerekçesiyle aday gösterilmemişti. Keskin, CHP’nin kongre takviminin açıklanmasının ardından  Başiskele ilçesi için göreve tekrar aday olduğunu duyurmuştu. Ancak İrfan Keskin, gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu.

“BİR ABİLİK YAP DEDİLER”

Keskin yaptığı açıklamada, “Adaylığımı geri çektim. 3 gün önce bu kararı verdim. Başiskele’de 2 adaylı kongre biraz sıkıntı yaratıyor açıkçası ama neticede hepsi arkadaşımız, dostumuz. Arkadaşlarımız geldi ‘bir abilik yap’ dediler. Ben de arkadaşlara ‘tamam’ dedim. Zaten bu görevi yaptım. Yapmadan önce de birçok şeyi yan yana getirdiniz. Tekrar talip olma sebebimiz de buradaki yapıyı yeniden canlandırmak ve yarım kalan mevzuları devam ettirmekti” dedi.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN DEDİM”

“Anıl arkadaşımıza fırsat verelim dedik” diyen Keskin, “Arkadaşlarımız da yarım kalan mevzulara biz devam edeceğiz, bayrağı daha ileriye taşımak için de mücadelemizi en üst seviyede yapacağız dediler. Ben de kanaat getirerek, ‘yolunuz açık olsun’ dedim Anıl arkadaşımıza bir fırsat verelim dedik. En iyi şekilde de bu şeyi yapacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Bugün 15:20 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP İlçe Kongresi’nde İYİ Partililer salonu terk etti mask
CHP İlçe Kongresi’nde İYİ Partililer salonu terk etti
MHP İzmit adayı belli oldu! mask
MHP İzmit adayı belli oldu!
Tamyüksel'den yılbaşı mesajı: İyi bir gelecek için mücadele vereceğiz mask
Tamyüksel'den yılbaşı mesajı: İyi bir gelecek için mücadele vereceğiz
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi mask
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi
CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan mask
CHP Gölcük’te Gürel seçilmiş başkan
İzmit'in İYİ’lerine Terzibayırı’ndan 50 üye mask
İzmit'in İYİ’lerine Terzibayırı’ndan 50 üye
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL