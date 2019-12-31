Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye’de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti. Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kocaeli’de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Çayırova'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz