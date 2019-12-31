CHP’de kongreler devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partis’nde (CHP) kongre süreci kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından ilçe kongreleri devam ediyor. Çayırova, Darıca, İzmit, Kartepe, Körfez, Gölcük ve Dilovası’nda gerçekleşen kongrelerde 4 ilçede mevcut ilçe başkanları yeniden seçilirken, Çayırova’da Cihan Soyluçiçek, Darıca’da Gökhan Aktaş, Körfez’de Bülent Yıldız seçimi kazanarak yeni ilçe başkanı oldu.

BAŞİSKELE’DE KONGRE TEK ADAYA DÜŞTÜ

Ocak ayının en yakın kongresi takvim kapsamında 5 Ocak tarihinde saat 11.00’de Yeniköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Arif Gökyıldız’ın aday olmayacağı İl Sekreteri Hüseyin Acurman’ın oğlu Anıl Acurman’ın listesinde yer alacağı öğrenilirken, Acurman’ın karşısına eski Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin aday olarak çıkacağını duyurmuştu. Keskin, gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini açıkladı.

DERİNCE’DE 2, KARAMÜRSEL’DE 1 ADAY

12 Ocak tarihinde Karamürsel ve Derince ilçelerinde kongre gerçekleştirilecek. Derince’de önceki dönem İl Yöneticisi Birkan Koçak ve eski ilçe yöneticilerinden Erdal Naz adaylığını duyururken, mevcut İlçe Başkanı Nihat Değer ise gazetemize yaptığı açıklamada “Şu anda net bir durum yok. Ben aslında abilik yapmak istiyorum. Süreci değerlendireceğim. Bana ihtiyaç duyulursa böyle bir şey yapmayı düşünüyorum, ihtiyaç duyulmazsa gerek görmeyeceğim galiba. Onun için net değilim. Başka adaylar da çıkabilir daha. Sürecin tamamlanmasını bekliyorum” ifadelerinde bulundu.

Karamürsel’de ise mevcut İlçe Başkanı Suat Ülkü dışında şimdiye kadar herhangi bir adaylık duyurusu yapan olmadı. Kongrenin Karamürsel’de tek adaylı geçmesi bekleniyor.