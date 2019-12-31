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Kartepe yeni yıla hazır!

Kartepe Belediyesi yeni yılın huzurlu ve rahat geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kartepeliler 24 saat görev yapan Zabıta Müdürlüğü’ne 444 33 73 nolu telefondan istek ve taleplerini iletebilecekler.
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Zorlu kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soğuk ve yağışlı hava koşulları için Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi karla mücadele önlemlerini aldı. Kartepe Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekibi 8 JCB, 2 greyder, 1 loder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 5 kamyondan oluşan 37 kişilik personeli ile ilçe genelinde kar küreme ve süpürme işlemi yanı sıra olası buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapmak için hazır kıta bekliyor.

İKİ FARKLI GRUP

Olası soğuk hava koşulları ile birlikte ilçede görev alacak ekipler 2 farklı grup olarak merkez, Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele edecek. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayacak ekipler Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapacak.

İRTİBAT İÇİN

Belediye ekiplerine vatandaşlar olumsuz yol durumu bildirimlerini 373 60 60 ve 444 3 373 nolu telefonlara yaparak yolların ulaşıma açık kalmaları çağrıda bulunabilecekler. Öte yandan ilçede karla mücadele konusunda ekipler tuzlama çalışmalarını Büyükşehir ve Karayolları ekipleri ile koordineli şekilde gerçekleştirecek.

 

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