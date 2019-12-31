KO-MEK’ten Office Programı eğitimi

Körfez KO-MEK Kurs Merkezi’nde başlatılan eğitim haftada iki gün 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitime Körfez Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katılıyor. Körfez Belediyesi’nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak.
NELER ÖĞRETİLECEK?
Bu çerçevede, World, Excell ve Power Point uygulamaları anlatılacak. Ofis Programları eğitiminde gösterilen Excel kısmında; tablo ve grafik oluşturma, formüller, süzme / sıralama, sayfa ve hücre bölümleri işlenecek. Hemen hemen her alanda kullanılan bir yazı yazma programı olan World eğitiminde ise, söz konusu program içinde yer alan sekmeler anlatılacak. Bu aşamada personele, hızlı erişim araç çubuğu, sekmeler, başlık, pencere düğmeleri, şeritler ve sayfa görünümleri gibi uygulamaları gösterilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz