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KO-MEK’ten Office Programı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Körfez Belediyesi personeline Office Programı eğitimi vermeye başladı. Eğitim, Office programının belediye personeli tarafından daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak.
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Körfez KO-MEK Kurs Merkezi’nde başlatılan eğitim haftada iki gün 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitime Körfez Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katılıyor. Körfez Belediyesi’nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak.

NELER ÖĞRETİLECEK?

Bu çerçevede, World, Excell ve Power Point uygulamaları anlatılacak. Ofis Programları eğitiminde gösterilen Excel kısmında; tablo ve grafik oluşturma, formüller, süzme / sıralama, sayfa ve hücre bölümleri işlenecek. Hemen hemen her alanda kullanılan bir yazı yazma programı olan World eğitiminde ise, söz konusu program içinde yer alan sekmeler anlatılacak. Bu aşamada personele, hızlı erişim araç çubuğu, sekmeler, başlık, pencere düğmeleri, şeritler ve sayfa görünümleri gibi uygulamaları gösterilecek.

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