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Hürmüz Teyze’den Atatürk’ü dinlediler

İYİ Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları , Sarımeşe’de oturan Hürmüz Teyze’yi ziyaret ederek, ondan Atatürk’ü dinleme imkanı buldu
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İYİ Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı ve gençlik kolları yöneticileri önceki gün  ülkemizin kurucusu ve ebedi lideri Atatürk’ün, Milli Mücadele Döneminde Ankara'ya ilk ayak bastığı 27.12.1919 tarihinin 100. Yıldönümünde, Sarımeşe Mahallesi’nde yaşayan ve gençliğinde Atatürk’ü görmüş olan Hürmüz Üslü teyzeyi ziyaret ederek, mehdisinden Atatürk’ü dinlediler. Sarı ve yöneticiler,  evinde ziyaret ettikleri Hürmüz teyze ile samimi bir sohbet imkanı buldular.

ANDIMIZI OKUDU

Atatürk’e olan saygı ve sevgisini her an dile getiren Hürmüz Teyze; 1926 yılında doğmuş. Çocukluk yıllarında Atatürk ile karşılaşmış ve Ata'ya olan sevgisinden, bu yaşında dahi ona dair her şiiri, her şarkıyı ve marşı ezbere okumaya devam etmekte. Öğrenci Andını da ilk hali ile ‘‘Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.’’ şeklinde okuyan Hürmüz Teyze, gençlere Atatürk’ün izinden ayrılmamalarını tembih etti.

“UMUDUMUZ GENÇLER”

Gençlik Kollarının yapmış olduğu ziyaret ile ilgili kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, " İYİ Parti olarak Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizi, Atatürk’ü görmüş teyzemizle buluşturup, devrin ve bugünün şartlarını mukayese etmeleri,  onu daha iyi anlamaları, bıraktığı Cumhuriyet'in ve kazanımların önemini kavrayarak, gelecekte ülkemizin ve cumhuriyetin teminatı olarak gitmeleri gereken yolu görmelerini sağladık.. Umudumuz gençlerdedir" dedi.

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