4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’nda kütüphane açıldı

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Z-Kütüphane törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Okul Müdürü Muammer Aksoy yaptığı konuşmada, “Z-Kütüphanenin içeriği zenginleştirildi. Oturma grupları değişik kitaplık modelleri, satranç, oyun masaları, 7 adet bilgisayar, 1100 kitapla, armut koltukları ile öğrencilerin okumasını ve bilgi edinmesini kolaylaştıracak bir etkinlik alanı olduğunu belirtti.

KERDELE KESİLDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdele keserek Z-Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Z-Kütüphanesi açılışına Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldığı.