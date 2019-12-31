4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’nda kütüphane açıldı

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Z-Kütüphane törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Okul Müdürü Muammer Aksoy yaptığı konuşmada, “Z-Kütüphanenin içeriği zenginleştirildi. Oturma grupları değişik kitaplık modelleri, satranç, oyun masaları, 7 adet bilgisayar, 1100 kitapla, armut koltukları ile öğrencilerin okumasını ve bilgi edinmesini kolaylaştıracak bir etkinlik alanı olduğunu belirtti.
KERDELE KESİLDİ
Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdele keserek Z-Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Z-Kütüphanesi açılışına Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldığı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz