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“Başiskele Devlet Hastanesi ne olacak?”

Demokrat Parti Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç bir açıklama yaparak, Başiskele’ye hala yapılmayan devlet hastanesini sordu
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İktidarın yerel yöneticilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasına saklanmakla suçlayan Oruç, “Bilindiği gibi bizim yerel siyasetçiler de Cumhurbaşkanımızın yaptıkları hizmetlerden iyi ya da kötü kopyala yapıştır yaparak prim yapma hastalığı var. Son günlerin modası da yerli otomobilimiz. Bir devlet projesi olan yerli otomobilimizle gurur duymamak ve destek olmamak zaten ne akıl karıdır ne de siyaseten bir fayda sağlar. Lakin AK Partili belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ne hikmetse bulundukları ilçelere hizmet etmektense Cumhurbaşkanımız üzerinden prim yapmaya alıştıkları için kopyala yapıştır siyasetine devam ediyor” dedi.

BAİŞİSKELE DEVLET HASTANESİ NE OLACAK?

“Ben Başiskele’de tam teşekküllü devlet hatanesi ile de gurur duymak istiyorum” diyen Oruç, “Yerel seçim öncesi bunun sözünü verdiniz. Büyükşehir başkanımızdan tutun da belediye başkanımıza kadar bu vaatle oy istediniz.Şimdi sözünüzü tutun. Acil hastalarımızı basa bas Gölcük’e, İzmit’e ya da Umuttepe’ye götürmek zorunda mıyız? Acil ambulans başiskeleden aldığı hastayı umuttepeye çıkarana kadar geçen zaman önemsiz mi? Başiskele özel hastaneler cenneti olsun diye mi ilçe oldu? Herkesin özel hastane masraflarını karşılayacak bütçesi var mı?” dedi.

YENİKÖY TERMALİ BİR YILDIR DEREYE AKIYOR

Yeniköy termali konusunda da eleştirilerde bulunan Oruç, “Başiskele Yeniköy mevkiinde çıkan sıcak su bir yıldır dereye akıyor. Hadi diyelim proje var, oteller olacak. En azından bir kepçeyle o bölgede doğal havuzda mı yapamıyorsunuz? Böyle yüzlerce örnek var gidip İznik Keramet Köyü Kaplıcası’na bakın. Bir kepçeyle o bölge doğal açık termal tesisi olur ama ne hikmetse kurbağalara şifa oluyor hala” dedi.

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