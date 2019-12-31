Bilikli: Dilovası’nda 11 yılda sorunlar yumağı oldu

“Yeni bir yıla girerken 2019’un muhasebesini çok iyi yapmalıyız” diyen Bilikli, “Dilovası, 11 yıllık AK Parti döneminde ne yazık ki sadece sorunlar yumağı haline gelmiştir. İlçemiz diğer ilçelere göre gelişmesi gerekirken daha çok gerilemiş sahipsizlikten artık kangren olmuştur. Ve bu gün hepimiz çok iyi görüyoruz ki bu sorunlar aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali olmuş halde. Ne yazık ki işin içinden çıkılmaz bir hal olmuştur.

DİLOVASI’NDA TEK BİR İCRAAT YOK

Artık 11 yıldır Dilovası Belediyesi’ni yöneten Ak Parti’nin bu sorunları çözemeyeceğini görmekteyiz. Böyle devam ederse daha da büyük sorunlarla karşılaşacağımızı bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Mart 2019 seçimleri biteli 9 ay geçmesine rağmen altı boş vaatlerden başka henüz gözle görülecek tek bir icraat ortaya konulamamıştır.

2020 yılı mevcut belediye yönetiminin aksiyonel kararlar alması gereken bir yıl olmalıdır. Aksi takdirde toplumun vicdanı yaralanmakla kalmayıp hizmet noktasında geriye gidiş kat ve kat devam edecektir” dedi.

GELECEK SAADET İLE GELECEK

Yeni bir yıla girerken 2019’un muhasebesini çok iyi yapmalıyız. İnancımız doğrultusunda daha güzel bir gelecek için çalışarak ilçemizi hak ettiği yerlere getirmeliyiz. 2020 yılının kavgasız ve kardeşlik ikliminin oluştuğu bir Türkiye‘nin yeni başlangıçlar ile beraber artan saadete vesile olmasını dileyerek “Gelecek Saadetle Gelecek” diyoruz” ifadelerini kullandı.