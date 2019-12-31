Refahlı gençler, Gebze’de kolları sıvadı

Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Bilikci; partinin kısa zaman içinde güçlü konumuna geleceğini ve vatandaşların ilgisinden de memnun olduklarını belirterek, “Katılımlardan çok memnunuz. Vatandaşlarımız büyük teveccüh gösteriyor. Siyasette Milli Görüş ruhuyla yeniden büyük Türkiye için, Yeniden Refah Partisi ile çalışmalara hız verdik. Gebze’miz için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“YAPICI SİYASET KALMADI”

Vatandaşlara partinin vaatlerinden ve temel prensiplerinden bahsettiklerini aktaran Bilikci “Parti olarak hak ve adaleti üstün tutacağız. Yapıcı bir siyaset, üslup kalmadı maalesef. Herkes birbirine hakaret ediyor. Yapılanları biz görüyoruz. Sevgi ve şefkat olması lazım biz bunu kaybettik. Biz bunları kıracağız. Gebze’mizin her bölgesinde esnaf ve üye standı açmaya devam edeceğiz. 94 ruhuylak köy köy, mahalle mahalle, kapı, kapı gezeceğiz” dedi.