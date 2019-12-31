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İzmit Belediyesi sosyal yardımlarla ilgili açıklamasıdır

İzmit Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, ihtiyacı olan vatandaşlarına yönelik olan sosyal yardımları kestiği açıklamasının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. “Açıklamada, sosyal yardımlar eskiden olduğu gibi, hatta daha iyi bir sistemle ve insan onuruna yakışan şekilde devam edecektir” denildi
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İzmit Kart’ın vatandaşlara 3, 6 ay ve 1 yıllık sürelerle verildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu kart süresi biten vatandaşlar daha iyi bir sistem ön gören projeye dahil edilecektir. İzmit Belediyesi olarak görevimiz ihtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamaktır. Bu sebeple geçmiş döneme ait sosyal yardımlar bundan böyle yeni hazırlanan sosyal projelerle entegre edilecek ve ihtiyaç sahiplerine yapılacak olan sosyal yardımlar bu şekilde aktarılacaktır.

DOST ELLER PROJESİ

Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Dost Eller” projesiyle hazırlanan yardım organizasyonu sayesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet verilecek gıda, tekstil, mobilya kitap, oyuncak gibi ürünlerin bulunacağı mağazalar oluşturulacaktır. Bu mağaza ile Müdürlük tarafından yapılan yardımlar tek merkezde birleştirilecek ve yardımlar bu şekilde yapılandırılacaktır. Ayrıca sosyal yardımlar İzmit esnafında da alışveriş yapılabilecek şekilde yapılandırılacak ve bu şekilde ihtiyaç sahipleri hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de İzmit esnafına da katkı sağlamış olacak.

Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine yönelik olan sosyal yardımların niteliği ve niceliği arttırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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