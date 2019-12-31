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İzmit kent merkezi tarihi katmanlara ayrıldı

Yürütücülüğünü Doç.Dr. Elif Yeşim Özgen Kösten'in üstlendiği "İzmit Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek" isimli öğrenci projesi bu yıl üçüncüsü düzenlenen TMMOB Kent Sempozyumu'nda sergilendi
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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 17 kişilik tasarım ekibinin hazırladığı sergi büyük ilgi gördü. "İzmit'te Kent Merkezi Neresidir " sorusuna yanıt aramak için oluşturulan proje ile İzmit tarihi kent merkezlerine göre katmanlarına ayrılarak incelendi. Roma Döneminden başlayarak günümüze kadar var olan kentin tarihi katmanları keşfedilip bu katmanlar, dijital sunumlar, belgeseller ve kent maketi aracılığıyla sergilendi.

BEĞENİ TOPLADI

Sunumu yapılan kent belgeselinde Prof. Dr Ayşe Çalık Ross, kent bilimcileri Muhittin Bakan ve Yavuz Ulugün, Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Kuban, Dr.Özden Sanem Binici Erol, Dr. Öğretim Üyesi Emre Kishalı kent hakkında konuşmalarıyla yer aldı. Kent sempozyumu diğer bilimsel toplantılardan farklı olarak kentin tüm aktörlerini bir araya getiren bir organizasyon olurken, İzmit kentine gönüllü hizmet veren halk tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

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