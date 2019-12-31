Feyza Hepçilingirler ODTÜ KYÖV Okulları'nda öğrencilerle bir araya geldi

Yazar etkinlikleri kapsamında Feyza Hepçilingirler’in yazılarını okuyup, inceleme çalışması yapan öğrenciler aynı zamanda dilin doğru kullanımı ile ilgili slogan çalışması ve dilin yanlış kullanımının mizahi açıdan eleştirilmesi adına karikatür çizme çalışması yaptılar. Türkü dinletisi ve drama gösterisi ile başlayan yazar söyleşisi Feyza Hepçilingirler’in hayatından, edebi yaşantısından, dilin doğru kullanımının önemi üzerine öğrencilerle paylaşım yapması ile devam etti. Edebiyat alanında uzun yıllar çalışma yapmış yazarla keyifli dakikalar geçiren öğrenciler yazarla sohbet edip, kitaplarını imzalatma şansı buldular. ODTÜ KYÖV’lü öğrenciler söyleşisinde ana dili kullanma konusunda da paylaşımda bulunan yazarımızı dinlemenin kendilerine büyük keyif verdiğini dile getirerek söyleşiden ayrıldılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz