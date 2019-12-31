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Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler!

İzmit'te, yılbaşı nedeniyle hazırlanan dev kar küresinin içine girerek fotoğraf çektirmek isteyenler, soğuk havaya aldırmadan kürenin önünde kuyruk oluşturdu.
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İzmit Belediyesi, yılbaşı nedeniyle hizmet binasının önünde ve Sabri Yalım Parkı’nda farklı dekorlar hazırladı. Işıklı arabalar, ışıkla oluşturulan çam ağacı ve dev kar küresi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisini çekti. Özellikle dev kar küresinde fotoğraf çektirmek isteyenler, soğuk havaya aldırmadan kürenin önünde sıraya girdi.

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