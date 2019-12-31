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Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı ve büyük ikramiye çıkan iller belirlendi.
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Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.8 milyon liralık 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.Çekilişte amorti rakamları (4) ve (8) olarak belirlendi.

80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR
1358490
8 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR
9976216
80 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN RAKAMLAR
4 ve 8

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