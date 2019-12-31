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Vali Aksoy: 2 bin polis, 872 jandarma görevli

Vali Hüseyin Aksoy, yılbaşında görevde olan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Aksoy, yılbaşında görevli 2 bin polis, 872 jandarma görevlisi olduğunu belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı kapsamında 112 ve itfaiyeyi ziyaret etmesinin ardından Özdilek Kavşağı’nda bulunan emniyet uygulama noktasında hem görevi başında polisleri ziyaret etti. Vali Aksoy’un ilk ziyareti Başiskele’de bulunan Naciye Çakan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu. Aksoy’u burada İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arzu Aşı, İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Muhammed Coşkun Güler, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Cihad Nazım Çaka ve 112 çalışanları Hilal Sarı, Demet Tuna ile Ramis Ertürk kapıda karşıladı.

Vali Aksoy çalışanlarla çay içip sohbet ederken vakalara ortalama kaç dakikada gidildiğini sordu. Ortalama 6 dakika cevabını alan Aksoy, yeni yıl dileklerini iletirken, yaptıkları hizmetlerden dolayı da çalışanlara teşekkür etti.

İTFAİYECİ OLMANIN ZORLUKLARINDAN BAHSETTİ

Vali Aksoy daha sonra Yahya Kaptan’da bulunan İtfaiye Müfreze Binası’nda çalışanları ziyaret etti. Vali Aksoy’u burada İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, İtfaiye Şube Müdürleri Kadir Köktürk, Ömer İslamoğlu, Arif Karaosmanoğlu ve itfaiye personelleri karşıladı. Aksoy burada sohbet ederken, hem yeni binayı beğendiğini bildirdi hem de itfaiyeci olmanın zorluklarından bahsetti. Aksoy ayrıca itfaiye personellerinin yeni yılını kutladı.

UYGULAMA NOKTASINDA KALABALIK KARŞILAMA

Aksoy’un son durağı Özdilek Kavşağı’nda bulunan emniyet uygulama noktası oldu. Aksoy’u burada Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve yardımcıları, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Kartepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Demir, şube müdürleri ve çok sayıda personel karşıladı. Aksoy katılımcıların ve personellerin elini tek tek sıkarak yeni yıllarını kutladı.

2 BİN 300 POLİS, 872 JANDARMA GÖREVLİ”

Arkadaşlarımızın yalnızlığı paylaşmak üzere onları ziyaret edip yeni yılda sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam dileme duygularımızı kendilerine aktarmak üzere buradayız. Bütün güvenlik biriminde görev yapan arkadaşlarımızın yeni yılını yürekten kutluyorum. Bugün Kocaeli genelinde 2 bin 300 polisimiz, 872 jandarmamız halkın huzur ve güvenliği için görev başında olacak. 24 saat esasına göre bu çalışmalarını sürdürmeye devam edecekler. Ben bütün güvenlik güçlerimize halkın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Onların ve onların şahsında bütün ailelerinin yeni yılını kutluyorum, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Görevleri başında yaşamını kaybetmiş bütün şehitlerimi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Dün 21:56 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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