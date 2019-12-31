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Barlar Sokağı bu sene de tıklım tıklım

Bu yıl her zamanki gibi en çok tercih edilen yerlerden birisi İzmit Barlar Sokağı oldu. Barlar dolup taşarken, sokakta da yoğunluk yaşandı.
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Yılbaşını evlerinde ya da yurtlarında geçirmek istemeyen İzmit’te ikamet eden vatandaşlar, İzmit’in en uğrak yerlerinden birisi olan Barlar Sokağı’na akın etti. 2019’un son saatlerinden 2020’nin ilk gece yarısına kadar tıklım tıklım dolan barlarda vatandaşlar doyasıya eğlenirken, sadece barlar değil sokaklar da gençlerle dolup taştı.

İzmit’in önde gelen barlarından olan Moody Retro, 262 Live, Crash, Vidimo, Seven gibi barlarda eğlenen misafirler, yeni yılda hem gönüllerince eğlendi hem de yeni yılı dans ederek ve şarkı söyleyerek karşıladı. Gençler, İzmit’te unutulmaz bir gece geçirdi.

Özgün Erbulan – Nuri Dinçer Akçaharman

Dün 23:51 TSİ - Asayiş

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