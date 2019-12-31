Kocaeli'de seri katil dehşeti!

Alınan bilgiye göre 7 Haziran 2014 günü Gebze Gaziler Mahallesinde Ş.S isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili yakalanarak tutuklanan Fatih Altun isimli şahıs, 12 Aralık 2018 günü tutuklu olarak kalmakta olduğu Tekirdağ Cezaevinde firar etti. Şahıs firar ettikten birkaç gün sonra İstanbul Maltepe İlçesinde arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Gülten Gülüm isimli kadını sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası yine kayıplara karışan Fatih Altun isimli şahıs 30 Ekim 2019 günü bu defa Kocaeli Gebze ilçesi Mevlana Mahallesinde ortaya çıktı. Firari ve katil zanlısı Altun, burada da tartıştığı 1 şahısı öldürüp diğer bir şahısı ise ağır yaraladı.

En çok arananlar listesindeydi

Cezaevi firarisi olarak 2 ayrı cinayet ile 1 adam yaralama suçlarından her yerde aranan Fatih Altun, en çok arananlar listesinin neredeyse ilk sırasında yer aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde işlenen cinayet sonrasında şahısı yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, şahısın yakalanmamak amacıyla sürekli kılık değiştirdiği ve sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Fatih Altun’un Düzce ilinde saklandığını belirleyen ekipler 31 Aralık 2019 günü öğle saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Cezaevine gönderildi

Yapılan operasyonda Fatih Altun saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Kocaeli polisinin operasyonu ile yakalanan Şahısın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda yastık altında kullanıma hazır vaziyette bir adet tabanca, 50 adet fişek, vücuduna gizlenmiş bir adet sustalı bıçak ve sahte kimlik belgeleri bulundu. Kocaeli Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve işlemleri tamamlanan şahıs, akşam saatlerinde adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklandı. Şahısın ayrıca ilk cinayetinden kesinleşmiş olan 11 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.