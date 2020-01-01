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Yılbaşı gecesi alkollü sürücü takla attı 1 ölü 2 yaralı

Körfez Şirinyalı D-100 karayolunda alkollü sürücünün kullandığı otomobilin makas atarken su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Fatih Yasin Dikmen idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, Körfez Şirinyalı mevkisinde makas atmak isterken önünde seyreden Şenol Koç idaresindeki 34 BAS 197 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında park halinde olan 27 TJ 417 plakalı tankere çarptıktan sonra ters dönerek su kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazada sürücü Dikmen yaralanmazken olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılardan Damla Demirtaş, eşi Uğur Demirtaş (29) ve sürücü Fatih Yasin Dikmen eşi ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Uğur Demirtaş, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken sürücü Fatih Yasin Dikmen’in 2.34 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Muhabir Nuri Akçaharman

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