Kocaeli’de yen yılın ilk bebeği İzmit ilçesindeki Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde dünyaya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da hastaneyi ziyaret ederek, bebeğin anne ve babası Hülya ve Ergün Mutlu çiftinin mutluluğuna ortak oldu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın hazır bulunduğu ziyarette Büyükakın, kentte dünyaya gelen 2020’nin ilk bebeği Enes’in kulağına ezan okudu. Mutlu çiftini tebrik eden Büyükakın, “2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur” dedi.
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Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına ezan okudu
Kocaeli’de yeni yılın ilk bebeğinin kulağına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ezan okudu.
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Yorumlar
(2 )
sorna adam - çok güzel de niye basına veriyorsunuz bu haberi....belediye başkanının görevi mi? iş bulun denildiğinde belediyenini görevi değil deniyor...içinden geldi bebeğin kulağına ezan okudun anlarım.basına vermek niye?
Tekin 41 - YINE REKLAM YAPIYORSUNUZ.NEDENMI?TOPLU GEZIYORSUNUZ.TEK TEK GEZSENIZE.BIR HASTANEYE DEGIL 10 TANE HASTANE GEZMIS OLURDUNUZ.BU MILLET YEMIYOR ARTIK.
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