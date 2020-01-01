TrypByWyndham’da unutulmaz yılbaşı

Başiskele'de bulunan, TRYP byWyndham İzmit'in Körfez manzaralı Gala salonunda davetliler unutamayacakları bir yeni yıla hem merhaba dedi hem de unutamayacakları bir gece yaşadı. Gecede ayrıca yeni konsepti ile yeni yılda hizmete girenEl&AlemResto&Pub’da yılbaşı gecesi düzenlenecek iki özel etkinlikte, davetliler yeni yılın ilk dakikalarında coşkuyu ve eğlenceyi doyasıyla yaşadı. El&AlemResto&Pub, dünya mutfağından muhteşem lezzetleri ve sınırsız eğlencesi eşliğinde yılbaşı gecesinde misafirlerini en özel şekilde ağırladı.

ÖZEL YİYECEKLERİ TATTILAR

Davetliler için çeşitli sürprizlerin hazırlandığı gecede, Türkçe ve yabancı pop şarkılar seslendiren Hande Gençörnek ve Orkestrası konser verdi. Konserin ardından yeni nesil fasıl performansı ve DJ performansı ile davetliler unutulmaz bir gece yaşadı. Bitmek tükenmek bilmeyen eğlencenin yanı sıra Uluslararası sertifikalı Emre Chef’in özel yılbaşı menüsü ile davetliler, en özel yiyecekleri tatma fırsatı buldu.

BİRÇOK YERDE EĞLENDİLER

Kesintisiz eğlencenin adresi olan El&AlemResto&Pub ve sıcak şarap ikramı ile körfez manzaralı Gala Salonunda yeni yıla merhaba demenin fiyatı kişi başı 359 TL olarak belirlendi. Bu özel gecede aynı zamanda gruplara özel indirimler de sağlandı. Ayrıca Gala Salonunda programa katılan misafirler, yeni yıl eğlencesine El&AlemResto&Pub mekanında devam edebilme imkanına sahip oldu.

Özgün Erbulan – Nuri Dinçer Akçaharman