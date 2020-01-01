Wellborn’de dolu dolu yılbaşı

Yılbaşına hem eğlenerek girmek hem de unutulmaz bir yılbaşı geçirmek isteyen vatandaşların tercihi WellbornLuxury Hotel oldu. Eğlenceye doymak isteyen sadece misafirler olmadı. Aynı zamanda otel yönetimi gelen misafirlere unutulmaz bir gece yaşatmak amacıyla 3 farklı salonda, 3 farklı eğlence ve şovlarla ağırladı. Konukların özel bir gece yaşadığı yılbaşı özel programında Dj Arıca Feat Grup Aloha’nın yerli yabancı popüler ve nostaljik müzik performansları ve Perküsyon asma davul şovları ile yılın son saatlerinin keyfini çıkarıp gece için özenle hazırlanan Türk ve Dünya mutfağından farklı lezzetleri tatma imkanı buldular.

SINIRSIZ YILBAŞI

Davetliler yılın son gecesinde Seka Balo Salonu’nun yılbaşı özel konsepti ve yılbaşı gala menüsü ile yılbaşı ruhunu yaşarken, Dj Arıca Feat Grup Aloha ile 2020’yi müthiş bir sahne şovuyla karşıladı.WellbornLuxuryHotel’deyeni yıl eğlencesi tabi ki son bulmadı. DJ performansı eşliğinde yeni yıla parti konseptinde merhaba demek isteyenleri Captain Morgan Roof Bar Bistro’da sınırsız bir yılbaşı gecesi yaşandı.

MUHTEŞEM KÖRFEZ MANZARASI EŞLİĞİNDE

Türk ve Akdeniz Mutfağı’nın buluşma noktası Leb-i Derya Restoran’a konuk olanlar yıldızların altında, muhteşem Körfez manzarası eşliğinde unutulmaz bir gala yemeğinde ağırlandı. Eşsiz lezzetlerle donatılmış yılbaşı menüsü yine unutulmaz fasıl gecesi ve devamında Öznur Altıntaş konseriyle taçlandırılırken, konuklar da gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı.

CAPTAİN MORGAN’DA YENİ YIL COŞKUSU

Yılbaşında sevdikleriyle muhteşem bir gala yemeğini paylaşma fırsatı yakalayan davetlilerden daha hareketli bir gece yakalamak isteyenler ise Captain Morgan’da yerli, yabancı popüler müzik performansları ve sevilen parçalar ile yeni yılın coşku ve heyecanını yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise DJ Göktuğ’unsahne almasıyla birlikte davetlilerin sevinçleri doruğa ulaştı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR DEVAM ETTİ

Gece boyunca devam eden eğlence saatler 00.00’ı gösterdiğinde yerini büyük bir sevince bıraktı. Programa katılan konuklar 2020’yi hep birlikte büyük bir heyecanla karşıladı. Davetliler 2020 yılına girmenin coşkusunu yaşarken, programa katılan konuklar da WelbornLuxury Otel’de unutulmaz bir gece yaşama fırsatı yakaladı. Oteldeki eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Yılbaşı gala programlarına katılan misafirler 0-5 yaş aralığındaki çocukları için hiçbir ücret ödemezken 6-12 yaş aralığındaki çocukları için ise seçtikleri programın konseptine göre ücret ödedi. Geceye katılan tüm çocuklar yılbaşı için organize edilen salonda yılbaşı eğlencesine katılırken aileler de doyasıya eğlendiği gecede çocuklarını da güven içerisinde Wellborn Otel sorumlularına bırakmanın rahatlığını yaşadı. Dileyen misafirlere talep halinde odada çocuk bakımı için özel bakıcı temin edildi. Ayrıca çocuklar için çocuk bakıcısı, mini club, noel baba, palyaçolar ve miniklerin en sevdiği müziklerle dolu bir programla onlarda yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Aynı zamanda çocuklar için 02.00’ye kadar uyku odası organize edildi.

Özgün Erbulan – Nuri Dinçer Akçaharman