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İzmit 2020'ye Retrobüs ile girdi

İzmit 2020 yılına İzmit Belediyesi’nin organize ettiği yeni yıl konserinde 70’ler 80’ler ve 90’ler konseptiyle nam salmış ünlü gurup Retrobüs sahne aldı.
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İzmit 2020 yılına İzmit Belediye Meydanı’nda düzenlenen coşkulu bir etkinlikle merhaba dedi. Yeni yıl için rengarenk ve ışıklarla süslenen ve 2 gün boyunca etkinlikler düzenlenen İzmit’te 2020 yılı 70’ler 80’ler ve 90’ler konseptiyle nam salmış ünlü gurup Retrobüs konseriyle karşılandı.

GÜN BOYU ETKİNLİK

İzmit Belediye Meydanı’nda 2 gün boyunca devam eden yeni yıl panayırı büyük ilgi görürken. Panayır kapsamında çeşitli yarışmalar, esnaf stantları, pişmaniye yarışması, ateş gösterisi, dijital poi gösterisi, sokak etkinlikleri, dans gösterileri gibi etkinlikler gün boyu İzmit Belediye Meydan’ında vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SÜSLENDİ

İzmit Belediyesi’nin kendi öz kaynakları gerçekleştirdiği süslemeler kent genelinde büyük beğeni topladı. Özellik dev kar küresi büyük ilgiye neden oldu. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gerek renkli süslemeleri gerekse ışıklandırmalarıyla kentte yeni yıl coşkusu yaşandı. Ayrıca İzmit Belediye Meydanı’nda kurulan esnaf stantlarıyla birlikte İzmit esnafının da yeni yılda yüzü güldü.

2020 YILINI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE KARŞILADI

2 gün boyunca devam eden yeni yıl panayırı son olarak 70’ler 80’ler ve 90’ler konseptiyle nam salmış ünlü gurup Retrobüs konseriyle noktalandı. 2019 yılının son saatlerinde sahne alan gurup saatler 23:59’u gösterdiğinde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile yeni yıl programının hazırlanmasında büyük emekleri olan belediye personeli ile birlikte 10’dan geriye doğru sayarak vatandaşlarla birlikte 2020 yılını karşıladı.

2020 YILI İYİLİKLERİYLE VE HAYIRLARIYLA GELSİN

2020 yılının ilk dakikalarından konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “2020 yılı çok daha güzel geçsin. Yeni yıl iyilikleriyle ve hayırlarıyla gelsin. Allah herkesin evine bereket, huzur, mutluk, aşk, para ne istiyorsa onu versin. Yeni yılınızın hayırlı, mutlu ve huzur olmasını diliyorum” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Mutlu - Çok güzel oldu,çok eğlendik, Fatma Başkan cok tesekkur ederiz. Iyi ki varsınız iyi ki siz baskann oldunuz Izmit daha guzel daha mutlu .....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 14:03
01

Işçi - fatma hanım sabah uyandığında milletin dertleri bitmişmi borçlar ödenmişmi her kesin cebi dolmuşmu...bakalım mubarek günlerde ne yapacaksın çok merek ediyoruz...her şey güllük gülistan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 12:47

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