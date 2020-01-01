Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:22 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:29 TSİ

Kocaeli’de yılbaşında aranan 39 kişi yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yılbaşı güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.
mask

Kocaeli’de yılbaşında olası bir güvenlik problemi yaşanmaması ve yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. İl genelinde 2 bin 300 polis ve 872 jandarma personeli görev yaptı. Eğlence merkezlerinin bulunduğu İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde de kimlik ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 23 bin 862 kişinin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 22 şahıs hakkında adli, 14 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı. Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 883 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 202’sine 137 bin 18 TL para cezası kesilirken, 26 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 358 iş yerinden 2’si hakkında da işlem başlatıldı.

POLİSLERE BAKLAVA İKRAMINDA BULUNDU

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit ilçesinde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Tipioğlu, görev başındaki polislere baklava ikramında bulundu. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktaran Tipioğlu, “Vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmelerini sağlamak için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak 176 ekip, yaklaşık 2 bin 300 personelle Kocaeli sınırları içerisinde görev almış bulunmaktayız. Şu ana kadar bizi üzecek, kamu vicdanını rahatsız edecek hiçbir olay yaşanmadı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ben tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2020’de korktuklarımızdan emin olmayı, umduklarımıza nail olmayı diliyorum” dedi.

Bugün 11:22 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Talihsiz adam 10 metreden düştü hayatını kaybetti mask
Talihsiz adam 10 metreden düştü hayatını kaybetti
Liseli kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı! mask
Liseli kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı!
Barlar Sokağı bu sene de tıklım tıklım mask
Barlar Sokağı bu sene de tıklım tıklım
Dolandırıcılığın böylesi! Ekmek alırken... mask
Dolandırıcılığın böylesi! Ekmek alırken...
Paravan galeri kurup 25 milyonluk vurgun yaptılar mask
Paravan galeri kurup 25 milyonluk vurgun yaptılar
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Yakalandılar... mask
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Yakalandılar...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL