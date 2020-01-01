Sayılı günler kaldı! Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyor

Memurların alacağı enflasyon farkı için son 2 gün kaldı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak.
Memurlara 2019 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam verildi. Ancak enflasyon rakamlarında aylık TÜFE değişimlerinin toplamı verilen zammı aşıyorsa, aşan kısım maaşa fark olarak yansıtılıyor.
5 AY İÇİN YÜZDE 0.59 FARK
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
Aralık ayına ilişkin olarak da enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Piyasada beklenen Aralık ayına ilişkin enflasyon ise yüzde 0.49 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu şekilde gerçekleşmesi durumunda yüzde yüzde 1 civarında enflasyon farkının maaşlara yansıması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz