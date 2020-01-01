Aslı Kuş’un acı günü

Uzun bir süredir Körfez Belediyesi’nde görev yapan basın yayın biriminin eski müdürü Aslı Kuş’un babası Sadettin Kur bir süredir KOÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu. Sabaha karşı fenalaşan Kuş, yaşam mücadelesini kaybetti. Sadettin Kuş’un cenazesi bugün (1 Ocak) ikindi namazına müteakip Körfez Mimarsinan Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorumlar
(2 )
Adnan Deniz - Allah rahmet eylesin.Aslı Kuş ve ailesine sabırlar dilerim.
Hasan Taymaz - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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