Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:40 TSİ- Gündem G: Bugün 12:23 TSİ

Aslı Kuş’un acı günü

Körfez Belediyesi Basın Yayın eski Müdürü Aslı Kuş’un  bir süredir tedavi gören babası Sadettin Kuş (67) vefat etti. 
mask

Uzun bir süredir Körfez Belediyesi’nde görev yapan basın yayın biriminin eski müdürü Aslı Kuş’un babası Sadettin Kur bir süredir KOÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu. Sabaha karşı fenalaşan Kuş, yaşam mücadelesini kaybetti. Sadettin Kuş’un cenazesi bugün (1 Ocak) ikindi namazına müteakip Körfez Mimarsinan Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.

 

Bugün 11:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

Adnan Deniz - Allah rahmet eylesin.Aslı Kuş ve ailesine sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 13:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler! mask
Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler!
Gözü dönen koca, hastanede ateş açtı! mask
Gözü dönen koca, hastanede ateş açtı!
Wellborn’de dolu dolu yılbaşı mask
Wellborn’de dolu dolu yılbaşı
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu mask
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu
Kandıra’daki vatandaşlar 2B’den mağdur! mask
Kandıra’daki vatandaşlar 2B’den mağdur!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL