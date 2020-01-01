Kocaeli Alperen Ocakları Yazıcıoğlu’nu andı

Alperen Ocakları Kocaeli Şubesi Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nu doğum gününde mevlit programıyla andı. Alperen Ocakları’nın yeni il binasında Akşam Namazı sonrası gerçekleştirilen programa BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Alperen Ocakları İl Başkanı Murat Ağçay ve yönetimi ile BBP İl yöneticileri, BBP ilçe başkanları katıldı.

DUALARLA ANILDI

Muhsin Yazıcıoğlu programda okunan dualarla anıldı. Programa dair açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları İl Başkanı Murat Ağçay, “Bugün rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğum günü vesilesiyle bir program gerçekleştiriyoruz. Programımızda Muhsin Yazıcıoğlu’nu dualarla anıyoruz. Bugün aynı zamanda Mekke’nin fethinin yıldönümü. Müslümanlar olarak bizler Mekke’nin fethinin yıldönümünü kutluyoruz. Hem dini, hem de milli olarak bizim kutlayacağımız etkinlik budur. Biz Hristiyanların noeliniyada yılbaşını kutlamayız. Amacımız ocağımızda yeni Muhsin Yazıcıoğulları yetiştirmektir. Yeni binamıza taşındık ve gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz olacak” ifadelerinde bulundu.