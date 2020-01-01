İşte Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi, çekilişin ardından sıralı tam listeyi yayımladı. Buna göre, büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiyeleri kazandıran rakamlar şu şekilde;

Tam Rakam (7) (80.000.000,00)

1358490

Tam Rakam (7) (8.000.000,00)

9976216

Tam Rakam (7) (1.000.000,00)

2375580 3323655 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 93835503038866 4812895

Tam Rakam (7) (100.000,00)

0057454 1457718 2490474 3358473 4892302 5366912 6406563 78095500402010 2053097 2498252 3501606 4968361 5455054 6784537 82369000517973 2212063 2785144 4223193 5010173 5560584 7393060 97643311417952 2444315 2912476 4872782 5201009 6084038

Tam Rakam (7) (10.000,00)

0359316 1491666 2598517 3683500 4886105 5966209 7172809 84650490366813 1498185 2725711 3723821 5089741 6059783 7223561 88448230411974 1556701 2822171 3790013 5204150 6174252 7317780 88787250428327 1588586 2933382 3891167 5219781 6530094 7354829 89066250623026 1709269 2951631 4089963 5352565 6530843 7498857 89994420820675 1849486 2956474 4148421 5391778 6547409 7528151 90310310830047 2001939 3103959 4231432 5453569 6564846 7552836 90530711027170 2056433 3158909 4255143 5477231 6566851 7716226 92344631164025 2097502 3335325 4350063 5508432 6619774 8325015 95933741173252 2375476 3345696 4449468 5706818 6651826 8380153 97096301190473 2490340 3407956 4479109 5728310 6908590 8398835 99597621252116 2517904 3541372 4728608 5919088 6969248 8432958 99607391411026 2534088 3654121 4730858

Tam Rakam (7) (5.000,00)

0100031 1442371 2836385 3821323 5102365 6387322 7471486 84441100138218 1509015 2865486 3835016 5103698 6446184 7485653 85466260159570 1625944 2869082 3860586 5206194 6458527 7508221 86362790308085 1761510 2876942 3909019 5229935 6531882 7538077 87422610311568 1824405 2939501 4012098 5244019 6560170 7607670 87551950427369 1829264 2988825 4030392 5369877 6796006 7622402 87686570470569 1883337 3033006 4127613 5389884 6812665 7635068 90552150505333 1932421 3068130 4136190 5453499 6825026 7685008 90934250563464 1995437 3162219 4159970 5481823 6919171 7782355 91140830631528 2074203 3183291 4244946 5498905 6935842 7816068 91159820738245 2252723 3242225 4317150 5526315 6957237 7835783 91256770740130 2269565 3279824 4362749 5579627 6992847 7883310 91558760750261 2289891 3311548 4399238 5770365 7026436 7955316 92147430761600 2399720 3320357 4468627 5933495 7034984 8031476 93433460772226 2442163 3326169 4512434 5994950 7103254 8056003 93460380776232 2447797 3326299 4543642 6030530 7143607 8076964 93531650872689 2474095 3413404 4588747 6063325 7153290 8101520 94131531105044 2533524 3552247 4638914 6117188 7184690 8139954 95553431130333 2556076 3592674 4660798 6128665 7226487 8173182 95865701137768 2584509 3710731 4679415 6178414 7268179 8275762 96127241189791 2610585 3732023 4693899 6203754 7271006 8324004 96174191247335 2694146 3738796 4771717 6216574 7294943 8335017 96905451284375 2704833 3754391 4848366 6332897 7320368 8390343 98225671427572 2808222 3761123 4972824 6373482 7357403 8407011 98233291435070 2808903 3801714 5067166 6377398 7445134 8431835 9924547