Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:01 TSİ- Gündem G: Bugün 13:25 TSİ

2020 Kocaeli trafik sigortası fiyatları açıklandı!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası en düşük Adıyaman ve Hakkari'deki araç sahipleri ödeyecekken, en pahalı trafik sigortası ise 3 yıl arka arkaya kazan yapan İstanbullular ödeyecek. İşte il il 2020 trafik sigortası fiyatları.
mask

Trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru; eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı.

EN DÜŞÜK OTOMOBİL 709 LİRA

Trafik sigortasına tavan konulmasının ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5'luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi. Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari,Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7'inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacak.

İSTANBULLU 135 LİRA FAZLA ÖDEYECEK

En pahalı il ise bundan önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul olacak, İstanbul'da 3 yıl üstü üste veya daha fazla yıl kaza yapmayan sürücüler 739 (küçük illerden 30 lira daha fazla) yeni araç alanlar 1.344 (küçük illerden 54 lira fazla) ve 3 ve daha fazla yıl arka arkaya kaza yapanlar ise 3 bin 361 lira (küçük illerden 135 lira fazla) primle otomobillerini trafik sigortası yapacaklar. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri baz alındı; yani ortalama kabul edildi ve bu iller için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 747 lira oldu. Bu şehirlerde yeni araç alanlar 1.358 lira , kötü sürücüler ise 3 bin 995 lira prim ödeyecek.

 

İller                                                                 Kaza yapmayanlar      Yeni araç alacak olanlar         En yüksek

KOCAELİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI              769                                      1.399                              3.497

BURSA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI                 769                                      1.399                              3.497

İSTANBUL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI            792                                      1.439                              3.598

SAKARYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI             739                                      1.344                              3.361

Bugün 12:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte Kocaeli'deki 2020 trafik sigortası fiyatları! mask
İşte Kocaeli'deki 2020 trafik sigortası fiyatları!
Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler! mask
Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler!
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu mask
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu
Wellborn’de dolu dolu yılbaşı mask
Wellborn’de dolu dolu yılbaşı
Kandıra’daki vatandaşlar 2B’den mağdur! mask
Kandıra’daki vatandaşlar 2B’den mağdur!
Milli Piyango sonuçları açıklandı mask
Milli Piyango sonuçları açıklandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL