Güney: CHP'den kaç kişi işe başladı açıklasınlar

İzmit Belediyesi'nde yeni yıl gecesi onlarca personel bir anda işsiz kaldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, yılbaşı gecesi İlçe Yönetim Kurulu Toplantısını yaptıktan sonra işten çıkarılan personellerden Fatma Aydınoğlu’nu ziyaret etti. Aydınoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek, hak arama mücadelesinde sonuna kadar herkesin yanlarında olacakları mesajını verdi. Güney, Fatma Aydınoğlu’nun işten atılma gerekçesini de hayretle karşıladı. Buna göre İzmit Belediyesi’nde Basın-Yayın Biriminde çalışan Fatma Aydınoğlu’na önce kurumsal hesaplardan AKP aleyhine paylaşımlar yaptırıp, sonra bu paylaşımların belediyeyi zor durumda bıraktığı için işten çıkarıldığı öğrenildi. Güney, toplu işçi kıyımı hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Algıyla, iftirayla, insanların onurunu hiçe sayan saldırılarla İzmit yönetilmeye çalışılıyor. Bunu 9 ay içinde birçok konuda gördük. Cedit Mahallesindeki kentsel dönüşüm, araç alımı ile ilgili meclise getirilen öneri, kreş yapımı, düğün salonlarının kira bedelinin 1 TL’ye düşürülmesi konusu.. Bunların hepsinde gerçek dışı beyanlar, tehditler, iftiralarla algı yöneltildi. İzmit kandırıldı, kandırılmaya devam ediyor.”

SON GİRENLER DEDİLER, 15-16 YILLIK ÇALIŞAN VAR

“En son bunu yeni yıla girerken işten atılan onlarca personelde gördük, yaşadık. Bu çalışanlarla ilgili bilmem kimin yakını, seçime bir ay kala işe alınanlar gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama gerçekte böyle değil. İşten atılanlar arasında 8-10 yıllık, hatta 15-16 yıllık çalışanlar var. İzmit Belediyesi birleşmeden önce Bekirpaşa-Saraybahçe döneminde işe başlayıp, atılanlar var. Son 5-6 yıldır sözleşmeli memur olanlar var. Sayı 12 deniyor. Çok fazla işçi atmadık deniyor. Bu da gerçek değil. Bizim elimizde tespit edebildiğimiz 25 isim var. Bu sayının daha fazla olduğunu da düşünüyoruz.”

EVDE BULAMAYINCA MUHTARA TEBLİGAT BIRAKMIŞLAR

“Çünkü çağırıp görüşmeden, mektupla personel çıkarmışlar. Her işin bir onuru vardır. İşten çıkarırken bile karşınızdakine saygı duymak gerekir. İşten çıkardıkları insanların bazıları hamile olduğu için evinde raporluyken mektupla bildirim yapılmış. Yine kadın bir çalışan evde bulunamayınca tebligatı muhtarlığa bırakılmış. Çağırıp, konuşan, hizmetleriniz için teşekkür ederiz diyen yok. Böyle iş olur mu? Bu insanlar yıllardır İzmit Belediyesinde milletimize hizmet ediyorlardı.

Bunun tamamen yanlı, taraflı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Göreve gelirken herkesin belediye başkanı olacağım, adaletli olacağım dediler ama resmen kendi gibi düşünmeyenleri belediyeden ayıklıyorlar.”

"ACIMA, MERHAMET DUYGULARINI KAYBETMİŞLER"

“İşin en acı tarafı bu çalışanlar görüşü farklı da olsa, verilen her görevi yapmış, itiraz etmemiş. Ekmeklerini kaybetmemek için aylardır korkuyla işlerine dört elle sarılmış. Ama öyle komik gerekçeler ortaya koyarak işlerine son vermişler ki, açıkça kin ve nefretle hareket ettiklerini göstermişler. AK Parti 15 yıl İzmit Belediyesini yönetti. Hiçbir zaman bu şekilde acımasızca karşı görüşteki çalışanlara saldırmadı. En canlı örneği bugün Personel Müdürü Sevtap Cengiz, Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan, Koordinatör Melike Baydar’dır. Bu arkadaşlar bizim dönemimizde de müdürlük yaptılar. Personel arasında da yüzlercesi böyleydi. Biz görüşü nedeniyle kimsenin ekmeğiyle oynamadık.”

İŞÇİLERİ MÜDÜR YAPANLAR KENDİLERİ

“Ehliyet ve liyakattan bahsediliyor. İşçilerin memur yapılarak 6-7 bin TL maaş almaya başladığı söyleniyor. O zaman bir tane bordro göstersinler. Böyle bir şey yok. Tam tersi bu dönem müdür yaptıkları işçilere bu şekilde yüksek maaş veriyorlar. Satın Alma Müdürü, Spor Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Kırsal Hizmetler Müdürü liyakatla mı müdür yapıldılar? Bu arkadaşların hepsi daha dün işçiydi. Aynı şekilde çok sayıda başkan yardımcısı atandı, koordinatör atandı. Yeni müdürlükler açılmak istendi. Bize iftira atarak haksızlıkla suçladıkları ne varsa, kendileri yapıyorlar.”

KAÇ TANE CHP’Lİ ALDILAR AÇIKLANSIN

“Mülkiye Müfettişi raporu deniyor, açıkçası bu raporu da merak ediyor ve belirtilen gerekçelerin işten atılmaya neden gösterilip gösterilmeyeceğini öğrenmek istiyoruz. Bunun da peşini bırakmayacağız. Bazı çalışanlar ihtiyaç yok bahanesiyle işten çokarılmış. Gerek kalmadığı, ihtiyaç yok dedikleri yerde onlarca yeni işçi alındığını da biliyoruz. Hatta İstanbul’dan işçi bile aldılar. Bunu da açıkladık, yok diyemediler. CHP’den kaç kişi işe başladı. CHP İl Başkanının fotoğrafçısı şuan hangi görevi yapıyor? Özel Kalemden ihtiyaç yok diye kameraman çıkartıp, yerine CHP İl Başkanlığından özel sekreterleri, basın sorumlularını almadınız mı? Haksızlığı, hukuksuzluğu, haksız atamayı kendileri yapıyor.”

YETİM HAKKI DİYORLAR, İZMİT’İN PARASINI KONSERLERDE YİYORLAR

“Yetim hakkı, kul hakkı deyip, İzmit’in parasını göreve geldiklerinden beri festivallerde, kutlamalarda, konserlerde, yılabaşı eğlencelerinde çatır çatır yiyen kendileri. Ekrem İmamoğlu’nu İzmit’e getirdiklerinde bile kemençecinin parasını bile İzmit halkına ödettiler. İşten atılan personellerin hak arama sürecinde sonuna kadar yanlarında olacağız. İzmit hiçbir dönem görmediği bir acımasızlıkla, vicdansızlıkla karşı karşıya. Bu nefret ve kinin en son kendilerine zarar vereceğinden eminim. Başından beri yapmak istediklerini sonunda yaptılar. İzmit’te belediye başkanı gülümsüyor ama millet ağlıyor.”

İŞTEN ATILDIĞI TESPİT EDİLENLER:

1-) Emre Uzar

2-) Mehmet Şişman

3-) Büşra Özbaş

4-) Ahmet Kır

5-) Nur Konyalı

6-) Cihan Yalçın

7-) Gamze Macit

8-) Dilek Eren

9-) Burak Yıldız

10-) Sibel Gül

11-) Kübra Çoban

12-) Şamil Örgev

13-) Duygu Sönmez

14-) Gizem Demirtaş

15-) Recep Ünlü

16-) Zeynep Akı

17-) Elif Aslan Eseroğlu

18-) Çiğdem Özkan

19-) Sema Togay

20-) Fatma Aydınoğlu

21-) Ahmet Ceylan

22-) Ali Yörüker

23-) Yüksel Yıldız

24-) Çetin Karaman

25-) Asuman Sert