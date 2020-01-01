Yıldız basketçiler de ilk maçları oynadı

İlk Periyodu 45-2 ile geçen ekip, ikinci periyot ve üçüncü periyotta da açık üstündü. Adeta rakibine nefes aldırmadı. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki diğer maçlar da oynandı Bilnet Ortaokulu, 50 Yıl’ı 72-18 yendi. Maçın başından itibaren üstün performans gösteren ve adeta zayıf rakibi karşısında basketbol şovu yapan Bilnet, eski Türkiye Şampiyonu 50. Yıl karşısında rahat kazandı. Bilnet’te Ömer 36 sayı attı, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Günün diğer maçında ise Yahya Kaptan Edebali ile Özel Seymen Koleji karşılaştı ve Seymen rakibini 67-46 yendi. Şehit Alper AL Ortaokulu da, 75 Yıl Cumhuriyet’i 60-23 yenerek, ilk maçta ilk galibiyetini aldı.

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: 46

ÖZEL SEYMEN KOLEJİ: OO: 67

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Umut Korkut ***, Mehmet Yasin Karabaş ***

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: Çağrı *** (13), Furkan *** (9), Musa *** (9), Efe *** (7), Egemen **(4), Ege ** (2), Can Kayra ** (2), Halil **, Sedat **, Ahmet **, Ertuğrul **

ÖZEL SEYMEN KOLEJİ OO: Ada **** (20), Kerem Biçer **** (20), Ayberk *** (10), Utku *** (8), Mert ** (4), Doruk ** (4), Kerem Sevda (1)

1.PERİYOD: 14-17, 2.PERİYOD: 28-41, 3.PERİYOD: 34-53, MAÇ SONUCU: 46-67

ŞEHİT ALPER AL OO: 60

75 YIL CUMHURİYET OO: 23

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Beyza Nur Altun ***, Aysu Gökkaya ***

ŞEHİT ALPER AL OO: Boran **** (21), Alper **** (18), Eren Katırcıoğlu *** (13), Ahmet ** (4), Ege ** (2), Barış ** (2), Efe **, Ozan **, Eren Alp **, Talha **

75 YIL CUMHURİYET OO: Gökhan *** (10), Ömer *** (7), Hüseyin ** (4), Emirhan ** (2), Erol **, Hasan **, Mahmut **, Sıraç **, Behlül **, Arda **

1.PERİYOD:12-2, 2.PERİYOD:26-8, 3.PERİYOD: 42-13, MAÇ SONUCU: 60-23

BİLNET OO: 72-50 YIL OO: 18

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Volkan Sağlam ***, Namık Berk Ersöz ***

BİLNET OO: Ömer **** (36), Alperen **** (19), Yunus *** (7), Aklın ** (4)Enes ** (4), Kıvanç ** (2), Gökhan **

50 YIL CUMHURİYET OO: Arda *** (7), Doruk *** (5), Kayra Çelik ** (2), Kayra Ataç ** (2), Kerem Onbaş ** (2), Kerem **, Ali Hamza **, Kerem Aydın **, Emir **, Bahadır **

1.PERİYOD: 22-2, 2.PERİYOD: 44-5, 3.PERİYOD: 55-8, MAÇ SONUCU: 72-18