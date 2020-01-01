Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmalarında kızlar kategorisinde mücadele eden son 2 yılın şampiyonu Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız hentbol takımı rakiplerini farklı skorlarla geçerek bu yıl da şampiyonluğun favorisi olduğunu gösteriyor. İlk karşılaşmasında Özel Adım Koleji’ni 28-1 yenerek grup karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yapan kızlarımız 2.karşılaşmasında Yarımca Anadolu Lisesi’ni 16-6 yendi. Sonraki rakipleri Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 22-3 ve Necip Fazıl Anadolu Lisesi’ni de 29-4 yenerek adını son 4 takım arasında yazdırmayı başaran Darıca ekibi Cuma günü yarı finalde Derince Atatürk Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. Deniz Yıldızları’nın bu karşılaşmayı kazanması halinde 6 Ocak Pazartesi günü Yarımca Anadolu Lisesi-Necip Fazıl Anadolu Lisesi galibiyle Kocaeli şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.
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Bileği bükülmeyen okul: Darıca Deniz Yıldızları
Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmalarında kızlar kategorisinde mücadele eden son 2 yılın şampiyonu Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız hentbol takımı rakiplerini farklı skorlarla geçerek bu yıl da şampiyonluğun favorisi olduğunu gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz