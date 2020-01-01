Aykut Çift 5 yıl sonra yuvaya döndü!..

Gölcükspor, Antalya kampında bomba bir transfere imza attı. Daha önce de Kırmızı Siyahlı ekibin formasını terleten, sezon başında Gölcükspor ile adı anılan golcü futbolcu Aykut Çift, yeniden transfer edildi. 1993 Trabzon doğumlu futbolcu, bu sezon Afjet Afyonspor takımı ile 16 lig, 1 de kupa maçına çıktı ve 4 gole imza attı. Gölcükspor, Aykut’un transferi ile ofans hattına çok önemli bir takviye yapmış oldu. Futbola 12 yaşında Samsunspor’da başlayan Aykut, sırası ile Gümüşhane, Karaağaç, Vanspor, Bafra, Gölcükspor, Derincespor, Çankaya Futbol Kulübü ve Diyarbekirspor’un başarısı için mücadele etti. Aykut’un 187 kez oynadığı 3. Lig maçında 49, 17 İkinci Lig maçında 4, 11 Türkiye Kupası maçında da yine 4 golü bulunuyor.