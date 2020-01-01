Kocaelispor’un eski futbolcularından geçen sezon Yeni Nazillispor ile anlaşan Burak Özbakır, Aydın ekibinden ayrılmıştı. Başarılı kanat oyuncusu Kocaelispor’un da ciddi rakipleri arasında yer alan Fethiyespor ile prensipte anlaşmıştı. Burak 1.5 yıllık resmi imzayı atarak resmen Fethiyesporlu oldu. 1993 Arsin doğumlu futbolcu 3. Lig’de 112 maçta 13, Bölgesel Amatör Lig’de 92 maçta 16 ve Türkiye Kupası’nda da 6 maçta 2 gole imza attı. Burak, Türkiye profesyonel liglerinin en az gol yiyen kalecisi İzmit doğumlu Serkan Demirol ile de takım arkadaşı oldu.
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Burak Özbakır, resmen Fethiye’de!..
Kocaelispor’un eski futbolcularından geçen sezon Yeni Nazillispor ile anlaşan Burak Özbakır, Aydın ekibinden ayrılmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz