Hikmet Karaman, Antalyaspor’a ile anlaşıyor

Antalyaspor’da teknik direktör arayışında sona gelindi. Ligin 11’nci haftasında takımın başına getirilen, ancak oynanan 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen StjepanTomas ile yollarını ayıran Kırmızı Beyazlı takım, İhsaniyeli teknik adam Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Başkan Ali Şafak Öztürk, Karaman ile İstanbul’da buluştu ve deneyimli isimle prensipte anlaşıldı. Hikmet Karaman, Antalyaspor birlikteliğinin açıklanması bekleniyor