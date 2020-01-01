Antalyaspor’da teknik direktör arayışında sona gelindi. Ligin 11’nci haftasında takımın başına getirilen, ancak oynanan 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen StjepanTomas ile yollarını ayıran Kırmızı Beyazlı takım, İhsaniyeli teknik adam Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Başkan Ali Şafak Öztürk, Karaman ile İstanbul’da buluştu ve deneyimli isimle prensipte anlaşıldı. Hikmet Karaman, Antalyaspor birlikteliğinin açıklanması bekleniyor
Bugün 12:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:39 TSİ
Hikmet Karaman, Antalyaspor’a ile anlaşıyor
Antalyaspor’da teknik direktör arayışında sona gelindi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz