Sıkı iletişimle pozitif bakmak gerekir!..

Zeki Cömert zamanında Derince ekibine geldiğini ve Talip Yeşilyurt tarafından A takıma davet edildiğini ifade eden Tayfun, Antalya kampını takip eden gazetemize açıklamalarda bulunurken “1999 Derince doğumluyum. Sağ bekte oynuyorum. Zeki Cömert hocamın zamanında Belediye Derincespor’un alt yapısına geldim ve burada yetiştim. 4 yıldır da A Takım’dayım. Sadece U-13’teyken Derincespor AŞ’de oynamıştım. Zeki hocam ile birlikte üzerimde çok emeği olan Talip Yeşilyurt hocam beni A takıma aldı. Bu yıl ilk profesyonel sezonumu geçiriyorum” dedi.

AİLEM ÇOK DESTEK VERİYOR

Kırca, daha sonra şunları söyledi: 3 kardeşiz. Kardeşim kaleciydi, futbolu bıraktı. Adı Tunay. Şu an İzmir’de üniversite okuyor. Ben de Bolu’da Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyorum. Ailem futbolculuğuma katkı sağlıyor ve bana çok destek oluyor. Geçen yıla kadar babama pazarda yardım ediyordum. Ancak profesyonel futbolculuk hayatım olduğu için, zamanım da azalıyor. Babam da bu konuda benim yanımda.

GEÇEN SEZONU HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Geçen sezon rüya gibiydi. Bir daha böyle bir başarı hikâyesi yaşar mıyım bilmiyorum. Ligin bitmesine 8 hafta kala, 10 puan farkla gerideydik. Herkes Aliağa’nın bu işi götüreceğini düşünüyordu. Kalan 8 maçı kazandık ve Aliağa’yı deplasmanda mağlup ederek grup şampiyonu olduk. Ancak bir finalimiz daha vardı ve Bucak Oğuzhan’ı da 2-0 mağlup ederek tarihimizde ilk kez profesyonel ligi gördük. Dediğim gibi, o sezon anlatılmaz yaşanırdı… Allah’a şükürler olsun biz yaşadık.

VARLIKLARI YETER…

Başta belediye başkanımız ve kulüp başkanımız olmak üzere yönetimimizdeki herkes bizim ağabeyimiz gibi. Yaklaşımlarından bize ne kadar güvendiklerini anlıyoruz. Mustafa hocam (Polat) olsun, Osman abimiz (Cömert) sürekli bizimle birlikte. Aidiyet duygumuz açısından bu tür davranışlar bizi daha da motive ediyor. Hani derler ya “Varlıkları yeter” diye. Gerçekten öyle.

PROFESYONEL YAŞAMAN LAZIM

Amatör ve profesyonel futbol arasında büyük bir fark var. Şu bir gerçek ki profesyoneldeyken rakiplerin zorlaşıyor. Dolayısı ile kendine daha çok bakman, profesyonel yaşaman gerekiyor. Az önce de dediğim gibi… İlk profesyonel sezonum. Şükürler olsun ki, benim için çok iyi geçiyor. 16 maçın 10’unda oynadım, bunun 6’sında maça 11’de başladım. 2 hafta sakatlığımdan dolayı forma giyemedim. Böyle devam etmesi için tempo düşürmemem lazım.

KİMSE BEKLEMİYORDU

Arkadaşlık ortamımız şahane. Ağabeyimiz biz gençlere çok yardımcı oluyor. Baturman hocamın katkısını asla es geçemem. Olaylara sürekli pozitif bakıyor. Zaten bizi bir arada tutan unsur da bence bu. Yani iletişim ve pozitif bakmayı bilmek. Takım olarak iyi bir noktadayız. Sanıyorum kimse bizden ilk yarıyı Play-Off hattında bitirmeyi beklemiyordu. Son 7 maçtaki performansımızın ardından Play-Off’un içinde yer aldık. İnanın şanssız puan kayıpları olmasa en az 30-31 puanımız olurdu.

ÖNCE BELEDİYE DERİNCESPOR

Doğduğum yerde, Derince’de kendimi çok rahat hissediyorum. İlçem için mücadele ediyorum ve daha fazla sorumluluk almam gerektiğini düşünüyorum. 21 yaşımdayım belki ama ev sahibiyim. Elimden geldiği kadar en yukarıya çıkmaya çalışacağım. Bu işler nasip ama önceliğim tabii ki Belediye Derincespor’un başarısı. Sezon sonu hedefimiz Play-Off. Buradan da çıkmak için elimizden geleni yapacağız.