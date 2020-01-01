Bıyık, Darıca G.B'yi Antalya'da yalnız bırakmadı!

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ile birlikte Darıca Gençlerbirliği’nin kamp yaptığı Antalya’da teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Bıyık, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ile Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleri, Darıca Gençlerbirliği’nin kamp yaptığı Antalya’ya gelerek, teknik heyet ve futbolcularla buluştu Çalışmalarına Antalya kampında devam eden 3. Lig ekibiz Darıca Gençlerbirliği bir yandan hazırlıklarına devam ederken, diğer yandan Bıyık’ın desteğiyle moral buldu. Başkan, “Darıca Gençlerbirliğimizin devre arası kampını ziyaret ederek yönetim, futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelmenin mutluğunu yaşıyoruz. Devre arası kampının takımımız adına verimli olmasını diliyor, takımımıza ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum. Burada edindiğimiz izlenimler ikinci yarı öncesi bizleri bir hayli mutlu etti” dedi.