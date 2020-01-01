Yeni Umut Okulları’ndan 2 birinci çıktı

Okul spor faaliyetleri Türkiye 1’nci derecesi elde eden sporcuların ödülleri Kocaeli Valiliği Akçakoca Salonu’nda verildi. Vali Hüseyin Aksoy ödülleri bizzat takdim ederken, Yeni Umut Okulları öğrencilerinden boksör Murat İnanç Oğuz, karatede Kutay Gökalp, okul müdürleri, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte ödüllerini Sayın Vali Hüseyin Aksoy’un elinden aldı. Ayrıca Yeni Umut Okulları Öğrencisi Kutay Gökalp, Kocaeli’ndeki Avrupa seçmelerinde 4 maçın hepsini kazanarak, Macaristan’da yapılacak Avrupa Karate Şampiyonasında +70 kiloda Ümit gençlerde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.