Okul spor faaliyetleri Türkiye 1’nci derecesi elde eden sporcuların ödülleri Kocaeli Valiliği Akçakoca Salonu’nda verildi. Vali Hüseyin Aksoy ödülleri bizzat takdim ederken, Yeni Umut Okulları öğrencilerinden boksör Murat İnanç Oğuz, karatede Kutay Gökalp, okul müdürleri, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte ödüllerini Sayın Vali Hüseyin Aksoy’un elinden aldı. Ayrıca Yeni Umut Okulları Öğrencisi Kutay Gökalp, Kocaeli’ndeki Avrupa seçmelerinde 4 maçın hepsini kazanarak, Macaristan’da yapılacak Avrupa Karate Şampiyonasında +70 kiloda Ümit gençlerde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
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Yeni Umut Okulları’ndan 2 birinci çıktı
Okul spor faaliyetleri Türkiye 1’nci derecesi elde eden sporcuların ödülleri Kocaeli Valiliği Akçakoca Salonu’nda verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz