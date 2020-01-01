Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:41 TSİ- Spor G: Bugün 12:43 TSİ

Yeni Umut Okulları’ndan 2 birinci çıktı

Okul spor faaliyetleri Türkiye 1’nci derecesi elde eden sporcuların ödülleri Kocaeli Valiliği Akçakoca Salonu’nda verildi.
mask

Okul spor faaliyetleri Türkiye 1’nci derecesi elde eden sporcuların ödülleri Kocaeli Valiliği Akçakoca Salonu’nda verildi. Vali Hüseyin Aksoy ödülleri bizzat takdim ederken, Yeni Umut Okulları öğrencilerinden boksör Murat İnanç Oğuz, karatede Kutay Gökalp, okul müdürleri, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte ödüllerini Sayın Vali Hüseyin Aksoy’un elinden aldı. Ayrıca Yeni Umut Okulları Öğrencisi Kutay Gökalp,  Kocaeli’ndeki Avrupa seçmelerinde 4 maçın hepsini kazanarak, Macaristan’da yapılacak Avrupa Karate Şampiyonasında +70 kiloda Ümit gençlerde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Bugün 12:41 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor 10 numara bakıyor mask
Kocaelispor 10 numara bakıyor
Darıca’da Nijeryalı Eric Obidice bereketi mask
Darıca’da Nijeryalı Eric Obidice bereketi
Aykut Çift 5 yıl sonra yuvaya döndü!.. mask
Aykut Çift 5 yıl sonra yuvaya döndü!..
Hikmet Karaman, Antalyaspor’a ile anlaşıyor mask
Hikmet Karaman, Antalyaspor’a ile anlaşıyor
Vali Hüseyin Aksoy son sözü söyledi: SPONSOR BULUNACAK !.. mask
Vali Hüseyin Aksoy son sözü söyledi: SPONSOR BULUNACAK !..
3 Kocaelili Derince’ye rakip oldu mask
3 Kocaelili Derince’ye rakip oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL