Darıca’da Nijeryalı Eric Obidice bereketi

Darıca Gençlerbirliği akademi takımları, bu hafta yaş kategorilerinde de yenilgi yüzü görmeden haftayı kârlı kapattı. Akademi liginde mücadele eden Darıca Gençlerbirliği U-17 yaş kategorisi, Düzce deplasmanında, 4-0’lık net bir skorla farklı galip gelmesini bilerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Darıca Gençlerbirliği bu hafta ayrıca diğer kategorilerinde de yenilgi yüzü görmeden haftayı karlı kapattı. Geçtiğimiz hafta lideri deviren U-19 ekibi Karabük deplasmanından 1-1’lik sonuçla 1 puan çıkarırken U16 ekibi 2-1 U15 ekibi de 4-0’lık sonuçla Düzce deplasmanından dönmüş oldu.
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Darıca Gençlerbirliği akademi takımları, bu hafta yaş kategorilerinde de yenilgi yüzü görmeden haftayı kârlı kapattı.
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