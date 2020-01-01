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Ramada Plaza İzmit’te coşkulu yılbaşı

Ramada Plaza İzmit’te çok sayıda misafir yeni yıla hep beraber ‘hoş geldin’ dedi. Otelde 2 ayrı restoranda yılbaşı programı düzenlendi.
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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Ramada Plaza İzmit’te 31 Aralık’a veda edip yeni yılın gelişinin kutlamak isteyen vatandaşlar, yeni yıla eğlenceye doyarak girdi. 2 ayrı restoranda program düzenleyen Ramada Plaza İzmit, misafirlerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Programa katılım yoğun olurken, sadece yerli misafirler değil aynı zamanda yabancı misafirler de yılbaşını Ramada Plaza İzmit’te geçirdi.

MUTLU ŞEKİLDE KARŞILADILAR

Bir diğer yandan 2 ayrı yılbaşı programının gerçekleştirildiği otelde yılbaşı menüsünde beyaz peynir, domates, salatalık, köz patlıcan salata, muhammara, yaprak sarma, salam, haydari ve fava, morney soslu sebzeli paçanga, mevsim salata ile zeytinyağlı limon sos ve nar eşliğinde hindi tandır, sote sebze, domates ve biber, kestaneli iç pilav, kaymaklı Türk tatlıları (baklava, kabak talısı, kazandibi), serpme meyve, limitsiz yerli içki, çocuk menüsü (hamburger, patates, sosis, köfte, pilav, makarna, sütlaç, krem şokola, meyve suları) yer aldı. Vatandaşlar yeni yılı mutlu bir şekilde karşıladı.

Özgün Erbulan-Nuri Dinçer Akçaharman

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