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Yeni yıl soğuklarla geldi! Kar ve yağmur uyarısı…

Meteoroloji'nin yeni yılın ilk gününde yayınladığı tahminlere göre soğuk ve yağışlı hava dalgası yurdu etkilemeye devam edecek. Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek yağışlar İstanbul'da yağmur olarak görülürken, Ankara'da hafif kar bekleniyor. İşte son tahminler...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çanakkale’nin iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu

Bugün 12:49 TSİ - Gündem

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