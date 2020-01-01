AGD Mekke’nin fethini kutladı

Mekke’nin fethinin 1389’uncu yılı nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Sabancı Kültür Merkezinde “ Mekke’nin Fethi” gecesi programı düzenlendi. AGD Kocaeli İl Başkanı Kemal Halıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, ASKON Şube Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan AGD İl Başkanı Halıcı, “Bizler sizi ne zaman davet etsek sizler koşarak geliyorsunuz. Bizleri maddi ve manevi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Dışarıda birileri Allah’ın hoşuna gitmeyecek hareketler sergilerken sizler buraya koşarak geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Programın hazırlamasında emeği geçen tüm kardeşlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İLAHİ VE ŞİİRLER OKUNDU

Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu gecede öğrenciler tarafından hazırlanan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahi ve şiirlerin okunması ile devam eden program çerçevesinde Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Mekke’nin Fethi’nin de anlatıldığı program katılımcıların beğenisi topladı.

CİHAT KAN DÖKMEK DEĞİLDİR

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Kocaeli İl Başkanı Kemal Halıcı, “ Biz bir kardeşler topluluğuyuz. Hepimiz Hz. Adem’in torunlarıyız. Bu dünya hayatı hepimiz için imtihandır. İslam vahi dinidir, noksanı eksiği yoktur. İslam’ın eklemeye, çıkarmaya ihtiyacı yoktur. İslam konuşulsun diye bu dünyaya indirilmemiştir, yaşanmak için vardır. Cihat kan dökmek değildir. Aksine kan dökülmesin diye çalışmaktır. Bizler tüm insanlara faydalı olmayı inancımızın gereği olarak kabul ediyoruz. Bizler Müslüman olsun yada olmasın komşusu açken, tok yatan güzel ahlak içerisinde değildir. Ahlak kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz içinde istemektir” dedi.

EĞLENCENİN MEŞRU BİR ZEMİNDE OLMASI GEREKİR

Sözlerini sürdüren Halıcı, “AGD güzel ahlak üzere gençler yetiştirmeye çalışmaktadır. Bizim gündemimizde adalet, merhamet ve güzellik vardır. Biz bu şehirde ve yeryüzünde ne iyilik varsa bunu çoğaltmak için çabalıyoruz. Biz kötülüklerin, güzelliklerin yayılmasını istiyoruz. İlk günden beri kutladığımız Mekke’nin fethi programları 81 ilde 600 noktada kutlamaktadır. Birilerinin dediği gibi fetih işkal veya talan değildir. Eğlencenin meşru bir zeminde olması gerekir. AGD Dünya’ya yeniden yön verecek gençlerin yetiştirildiği yerdir” dedi.

EZAN SESİ DUYAMIYORLAR

Halıcı’nın ardından konuşan Üniversite Gençlik Komisyonu Eski Başkanı Muhammed Emin Topsakal ise “Bütün virüslerin insanların üzerinde salındığı bu gecede AGD’nin programına takılarak tüm kötülükleri ellerinin tersiyle iten sizlere selam olsun. Allah bizleri buraya toplayarak çok büyük bir nimet vermiştir. Allah bizleri Müslüman birer anne- babadan Dünya’ya getirdi. Nice coğrafyalarda nice Müslümanlar var ki ezan sesi duyamıyorlar” dedi.

ALTERNATİF YILBAŞI DENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

“Rabbimiz bize böylesine güzel nimetler nasip etti” diyerek sözlerine devam den Topsakal“Bugün Kocaeli’nde birçok etkinlik düzenleniyor. Bizim programımız için alternatif yılbaşı deniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz mübarek sayılmış toprakların İslam’ın olduğu bir fetih kutluyoruz. Putların yıkıldığı bir fethi konuşuyoruz. Biz bütün iyiliklerimize varana kadar hayatımızın her döneminde fethi yaşıyoruz. Sizin bu duruşunuz çok mübarek bir duruştur” dedi.