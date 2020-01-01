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İzmit’te yılbaşında mekanlara yoğun ilgi

Her yıl olduğu gibi İzmit’te en çok talep edilen yerler barlar, tekneler ve balıkçı restoranları oldu. 2019’a veda edip 2020’ye ‘hoş geldin’ demek isteyen vatandaşlar bu sene de barlara, teknelere ve balıkçı restoranlarına akın etti. Akşam 20.00 sularında barlar sokağında başlayan yoğunluk sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Nazım Özgün Erbulan
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2019’a veda edip 2020’ye ‘hoş geldin’ demek isteyen vatandaşlar bu sene de barlara, teknelere ve balıkçı restoranlarına akın etti. Akşam 20.00 sularında barlar sokağında başlayan yoğunluk sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Vidimo, Zanzibar, 262 Live, Crash, Seven, Moody Retro ve birçok barda vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.

MEKANLAR DOLDU TAŞTI

Gecenin en çok tercih edilen yerlerinden bir diğer yer ise İzmit Marina’da bulunan balıkçı lokantaları ve tekneler oldu. Vatandaşlar yoğun talep gösterirken, katılımcılar unutulmayacak bir gece yaşadı. Mekanlar hem arkadaş gruplarını hem de çiftleri ağırlarken, katılımcılar fasıl eşliğinde yeni yıla ‘Merhaba’ dedi.

GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Mimar Sinan Köprüsü’nün Marina tarafında bulunan balıkçı lokantaları da yılbaşı eğlencelerinin başka bir durağıydı. Gece geç saatlere kadar balıkçı lokantalarında eğlence hiç durmadı. Bu mekanları tercih eden vatandaşlar hem eğlencenin tadını çıkarak yılbaşını karşıladı. İzmit’te yılbaşı kutlamalarına talep yoğun oldu.

Bugün 13:05 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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