İzmit’te yılbaşında mekanlara yoğun ilgi

2019’a veda edip 2020’ye ‘hoş geldin’ demek isteyen vatandaşlar bu sene de barlara, teknelere ve balıkçı restoranlarına akın etti. Akşam 20.00 sularında barlar sokağında başlayan yoğunluk sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Vidimo, Zanzibar, 262 Live, Crash, Seven, Moody Retro ve birçok barda vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.
MEKANLAR DOLDU TAŞTI
Gecenin en çok tercih edilen yerlerinden bir diğer yer ise İzmit Marina’da bulunan balıkçı lokantaları ve tekneler oldu. Vatandaşlar yoğun talep gösterirken, katılımcılar unutulmayacak bir gece yaşadı. Mekanlar hem arkadaş gruplarını hem de çiftleri ağırlarken, katılımcılar fasıl eşliğinde yeni yıla ‘Merhaba’ dedi.
GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ
Mimar Sinan Köprüsü’nün Marina tarafında bulunan balıkçı lokantaları da yılbaşı eğlencelerinin başka bir durağıydı. Gece geç saatlere kadar balıkçı lokantalarında eğlence hiç durmadı. Bu mekanları tercih eden vatandaşlar hem eğlencenin tadını çıkarak yılbaşını karşıladı. İzmit’te yılbaşı kutlamalarına talep yoğun oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz