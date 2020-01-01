Yeniden değerleme oranı yürürlüğe girdi

2019 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Buna göre yeni yılda vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlandı ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeniden değerleme sonrası vergi, harç ve cezalarda yaşanan değişim şöyle:

Motorlu Taşıtlar Vergisi ise yeniden değerleme oranında artırılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) zam oranını yüzde 22.58’den yüzde 12’ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM

2020’de vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlandı ancak asgari ücretli çalışanlara yapılan zam yeniden değerlemenin çok altında kaldı. 2020 yılında asgari ücret bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.