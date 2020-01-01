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Büyükşehir 1 yılda 16 yapı projesini tamamladı

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı 16 yapı projesini tamamlayarak hizmete sundu.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında hayata geçirdiği spor kompleksleri, müfreze binaları, ihtisas merkezi ve Akademi Liseleri ile ilçelerin ve şehrin gelişimine spordan eğitime güvenliğimizden tarihimize kadar birçok alanda katkı sağladı.

HALI SAHALAR YENİLENDİ

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde 2019 yılı içerisinde yapılan ve hizmete açılan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Kapalı Spor Salonu ile hem gençlere hem de kendini genç hissedenlere sporla yaşama fırsatı verildi. Yapılan spor salonlarının yanında Karamürsel, İzmit ve Kartepe’de yer alan halı ve çim sahalarını da yenileyen Büyükşehir, gençlerin yüzünü güldürmeyi 2019 yılında da başardı.

MÜFREZE BİNALARI İNŞA EDİLDİ

Şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, spora yaptığı yatırımlar kadar eğitim ve vatandaşların güvenliğine de yaptığı yatırımlar sayesinde 2019 yılında da göz doldurdu. Yangınlara hızla ve zamanında müdahale için Karamürsel Müfreze Binası, Gebze Beylik Bağı Müfreze Binası ve İzmit Yahya Kaptan Müfreze Binası inşa edildi. Eğitime destek veren Büyükşehir, Körfez ve Dilovası ilçelerinde yaşayan gençler için Akademi Lise binası getirirken Başiskele ilçesine Diyanet Yüksek İhtisas Merkezi ve İzmit’e de Akademi Üniversitesi yaptı.Eğitim, kültür, sanat, spor ve turizm gibi birçok alanda proje uygulayan Büyükşehir Belediyesi, İzmit’e yeni bir mezbaha binası kazandırdı. Kandıra Kefken’e kapalı pazar yeri de yaparak vatandaşların yağmurlu havalardan etkilenmemesini sağlayan Büyükşehir, Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nın rekonstrüksiyonunu da tamamlayarak turizm alanına da yeni bir yer kazandırmış oldu. Ayrıca yapılan protokol anlaşması gereği Büyükşehir, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) için yeni bir bina inşa etti.

HİZMETE AÇILDI

Eski Mannesman Fabrikası’nın yerine yapılan Kocaeli Kongre Merkezi de Büyükşehir Belediyesi’nin büyük projeleri arasında yerini aldı. Sanatın ve kültürün merkezi olacak olan merkez, tamamlanıp geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı.Öte yandan, inşaat işleri hızla ilerleyen 12 yapı projesinin ise yapımına devam ediliyor. Bağçeşme Müfreze Binası, Gebze Spor Kompleksi, GEBZESEM, Gebze’ye yapılan 2’nci Akademi Lise, Darıca 1800 kişilik dev spor salonu, Gebze 7 Katlı Otopark, Kandıra Hizmet Binası, Karamürsel Ereğli Evleri, Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Uzuntarla Kongre Merkezi, Pembe Köşk restorasonu ve Körfez Orhangazi Spor Salonu da hizmete gireceği günleri bekliyor.

Bugün 14:07 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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