Kocaelispor’un rakibi Bandırmaspor

5 Ocak’ta Antalya kampını tamamlayacak olan 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da üçüncü hazırlık maçı bugün oynanacak. Yeşil Siyahlılar 2. Lig Beyaz Grup takımlarından, sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Samet Katanalp’lı Bandırmaspor ile oynayacak. Saat henüz belli değil. Karşılaşma Lara Fanatic Tour sahalarında oynanacak. Yeşil Siyahlılar ilk hazırlık maçında Bayburt ile 1-1, Belek’te oynadığı ikinci hazırlık maçında da Samsunspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Kocaelispor 4. hazırlık maçını yarın Eyüpspor’le, son hazırlık maçını da 5 Ocak’ta 1922 Konya ile oynayıp, kampı tamamlayacak.